Рогозин рассказал, как его шутка про батут спасла российскую космическую отрасль

31.05.2020, 16:48, Новости дня

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что его заявление о полетах США в космос с помощью батута не было шуткой и спасло российскую космическую отрасль от американских санкций.

«В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали», – написал Рогозин в Twitter в ответ на вопрос читателя.

Напомним, на тот момент вице-премьер правительства Рогозин в ответ на санкции против России предложил отправлять астронавтов на станцию «на батутах».

«Они говорят: «Не трогайте Международную космическую станцию и эту программу». О’кей, но тогда давайте так сделаем: если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения, то пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на МКС», – говорил Рогозин.

Слова Рогозина вспомнил глава SpaceX Илон Маск после запуска испытательного пилотируемого корабля Crew Dragon. «Батут работает. Это шутка для посвященных», – сказал он.

В субботу вечером ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Новый американский космический корабль вышел на орбиту, скоро ожидается стыковка корабля с МКС. На борту корабля находятся американские астронавты.