 

Рогозин рассказал, как его шутка про батут спасла российскую космическую отрасль

31.05.2020, 16:48, Новости дня

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что его заявление о полетах США в космос с помощью батута не было шуткой и спасло российскую космическую отрасль от американских санкций.

«В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали», – написал Рогозин в Twitter в ответ на вопрос читателя.

Напомним, на тот момент вице-премьер правительства Рогозин в ответ на санкции против России предложил отправлять астронавтов на станцию «на батутах».

«Они говорят: «Не трогайте Международную космическую станцию и эту программу». О’кей, но тогда давайте так сделаем: если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения, то пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на МКС», – говорил Рогозин.

Слова Рогозина вспомнил глава SpaceX Илон Маск после запуска испытательного пилотируемого корабля Crew Dragon. «Батут работает. Это шутка для посвященных», – сказал он.

В субботу вечером ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Новый американский космический корабль вышел на орбиту, скоро ожидается стыковка корабля с МКС. На борту корабля находятся американские астронавты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Волонтеры акции #МыВместе начали помогать россиянам возвращаться на Родину

17.04 / Рубль вырос к доллару и евро

25.05 / От прыжков на маты до гребли в воздухе – спортсмены по всему миру нашли творческие способы поддержания формы

14.05 / Роспотребнадзор посоветовал школам начинать уроки в разное время

22.04 / Трамп просит Гарвард и другие компании с крупными фондами вернуть денежную помощь, выделенную для поддержки бизнеса

23.05 / В Киеве обнаружили тело нардепа Давыденко с огнестрельным ранением

09.04 / Украина и сепаратисты договорились обменяться заключенными перед Пасхой

27.05 / В США заявили о планах ввести новые санкции против “Северного потока – 2”. Оператор газопровода назвал это дискриминацией

12.05 / Екатерина Климова рассказала о предках – таборных цыганах и встрече с отцом после тюрьмы

18.05 / Балтийскому флоту исполнилось 317 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска