OCCRP: дети бывшего министра нацбезопасности Азербайджана владеют многомиллионной недвижимостью в Лондоне

31.05.2020, 16:46, Новости дня

Дети бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова владеют активами и элитной недвижимостью в Лондоне, в том числе особняком за $21 млн, на общую сумму, превышающую $111 млн. Об этом стало известно из расследования журналистов из OCCRP, Finance Uncovered и Transparency International.

В ноябре 2019-го группа хакеров взломала клиентскую базу данных Cayman National Bank, банка Каймановых островов на острове Мэн (подданство Великобритании). Журналисты проанализировали эти данные и обнаружили среди клиентов бывшего азербайджанского чиновника.

По данным журналистов, недвижимость и активы зарегистрированы на сына и дочь бывшего министра: Анара и Наргиз Махмудовых.

Юрист семьи заявил OCCRP, что деньги, на которые была куплена недвижимость и основан бизнес, им достались от предка по имени Аслан Ашуров, который жил еще в XIX веке, а часть из средств – семейные накопления.

Журналисты попытались отыскать в родословной семьи Ашурова, но им этого не удалось, так же, как и не удалось найти подтверждения состоятельности Махмудова до его вступления в должность в 1990-х. В официальной биографии бывшего министра говорится, что он был родом из крестьянской семьи, а в 1990-х Махмудов в банковских декларациях указывал, что эти деньги он заработал сам.

Из внутренних документов банка следует, что еще в 2016 году специалист по комплаенсу разослал отчет, в котором ставилась под сомнение законность определенных транзакций, а также поднимался вопрос о компаниях, связанных с Britannia Group Ltd, которая принадлежит Махмудовым. Вскоре банк передал эту информацию в отдел финансовых расследований острова. Было ли проведено какое-либо расследование – неизвестно.

Эльдар Махмудов в 1980-1990-х работал в Министерстве внутренних дел в отделе по борьбе с организованной преступностью. Он также работал в подразделениях по борьбе с наркотиками и экономическими преступлениями. В 2004 году его назначили главой Министерства национальной безопасности, но в 2015 году президент Ильхам Алиев отправил его в отставку.

Одной из версий отставки Махмудова является то, что он возглавлял преступную группу, состоявшую из нескольких сотрудников МНБ, которая занималась шантажом и рэкетом предпринимателей, которые совершили какие-либо преступления. Деятельность Махмудова давно попала в поле зрения следователей: по некоторым данным, они получили с предпринимателей миллионы манатов.