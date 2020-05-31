Адвокаты и активисты задержаны на одиночных пикетах в Москве
31.05.2020, 16:46, Новости дня
Полиция задержала семерых человек, которые вышли с одиночными пикетами к зданию Следственного комитета России в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии, сообщают другие участники пикетов. Их обвиняют в нарушении режима самоизоляции.
Среди задержанных:
адвокаты Даниил Берман,
Александр Редькин,
Дмитрий Захватов,
автор телеграм-канала “Протестный МГУ” Дмитрий Иванов,
активист Сергей Десницкий,
автор телеграм-канала “Avtozak LIVE” Максим Кондратьев,
координатор юридической помощи правозащитного издания “ОВД-Инфо” Екатерина Селезнева.
Адвокаты вышли с одиночными пикетами в поддержку своих коллег Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой из Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в применении насилия в отношении полицейских.
По данным полиции, Жилоков ударил представителя правоохранительных органов во время рейда на одно из нелегальных казино 20 мая, Ципинова также напала на полицейского и ударила его в паховую область.
Сами адвокаты настаивают, что Жилокова задержали после того, как он потребовал у полицейских документы для осмотра помещения, а приехавших туда же коллег выставили. По их словам, Ципинову оставили на ночь в отделе, где угрожали сексуальным насилием.
31 мая отмечается День российской адвокатуры.
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