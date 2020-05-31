 

Адвокаты и активисты задержаны на одиночных пикетах в Москве

31.05.2020, 16:46, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПолиция задержала семерых человек, которые вышли с одиночными пикетами к зданию Следственного комитета России в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии, сообщают другие участники пикетов. Их обвиняют в нарушении режима самоизоляции.

Среди задержанных:

адвокаты Даниил Берман,
Александр Редькин,
Дмитрий Захватов,
автор телеграм-канала “Протестный МГУ” Дмитрий Иванов,
активист Сергей Десницкий,
автор телеграм-канала “Avtozak LIVE” Максим Кондратьев,
координатор юридической помощи правозащитного издания “ОВД-Инфо” Екатерина Селезнева.

​Адвокаты вышли с одиночными пикетами в поддержку своих коллег Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой из Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в применении насилия в отношении полицейских.

По данным полиции, Жилоков ударил представителя правоохранительных органов во время рейда на одно из нелегальных казино 20 мая, Ципинова также напала на полицейского и ударила его в паховую область. 

 

Сами адвокаты настаивают, что Жилокова задержали после того, как он потребовал у полицейских документы для осмотра помещения, а приехавших туда же коллег выставили. По их словам, Ципинову оставили на ночь в отделе, где угрожали сексуальным насилием.

31 мая отмечается День российской адвокатуры.

 



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