 

“Батут работает”: запустивший космический корабль Маск посмеялся над словами Рогозина

31.05.2020, 16:31, Разное

Во время пресс-конференции директора НАСА Джеймса Брайденстайна спросили, какова реакция России на запуск Crew Dragon. Глава ведомства сообщил, что с руководителем “Роскосмоса” Дмитрием Рогозиным не общался, однако видел его поздравления. Гендиректор российской госкорпорации заявил, что это “радостный день для всех”.

После этого добавил несколько слов Илон Маск. Он сказал: “Батут работает”, – и рассмеялся. Дело в том, что в 2014 году Рогозин после того, как США ввели санкции против России, сказал, что “Роскосмос” может оказаться доставлять американских астронавтов на МКС. Также Дмитрий Олегович предложил Америке запускать своих специалистов в космос с помощью батута.

Напомним, на протяжении последних девяти лет людей на МКС доставляют только российские пилотируемые космические корабли серии “Союз”. Однако в октябре 2020 года соответствующий контракт НАСА и “Роскосмоса” прекращает действие. США платили России за доставку одного астронавта 90 миллионов долларов.

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Публикация от @elonmusk 30 Май 2020 в 6:38 PDT

Что касается Crew Dragon, то его стыковка с МКС должна состояться приблизительно через 20 часов после запуска – 31 мая, во второй половине дня.



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