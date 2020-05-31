 

В Кремле раскрыли подробности проведения парада Победы

31.05.2020, 16:31, Разное

Президент Владимир Путин и гости, включая приглашенных руководителей других государств, будут следить за прохождением войск с трибуны. Дмитрий Песков выразил надежду, что к тому времени ограничения, введенные из-за пандемии, будут сняты.

Мероприятие посетят лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Молдавии Игорь Додон, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Абхазии Аслан Бжания, Южной Осетии Анатолий Бибилов и Сербии Александр Вучич. Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский так и не получил приглашения на парад Победы.

Причиной тому стали скандальные заявления лидера о Второй мировой войне. Владимир Зеленский поддержал Польшу и обвинил СССР в развязывании вооруженного конфликта. По его мнению, к началу войны привел сговор дух тоталитарных режимов – Германии и СССР. В Кремле назвали слова украинского президента недопустимыми.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Май 2020 в 5:32 PDT

Напомним, что парад Победы не состоялся в этом году 9 мая из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано более 400 тысяч случаев заражения. Однако несмотря на это власти надеются на улучшение ситуации к 24 июня.



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