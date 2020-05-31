Меган Фокс впервые замечена на прогулке с детьми после официального расставания с Брайаном Остином Грином

31.05.2020, 16:20, Разное

В последнее время американские папарацци то и дело фотографируют предполагаемого бойфренда Меган Фокс – 30-летнего музыканта Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бэйкер. Но сама 34-летняя актриса вместе с детьми попала в их объективы только вчера – впервые после ее официального расставания с мужем, Брайаном Остином Грином.

Меган и их с Брайаном сыновья – 7-летний Ноа, 6-летний Бодхи и 3-летний Джорни – побывали вместе на рынке органических продуктов Erehwon Organic в Калабасасе, штат Калифорния. В помещении семья находилась в медицинских масках, чтобы обезопасить себя от коронавируса, но на улице и мама, и мальчики сняли их, чтобы подышать свежим воздухом по пути к машине.

Меган Фокс с сыновьями Меган Фокс и БодхиО том, что Фокс рассталась с мужем, 46-летним актером Брайаном Остином Грином, рассказал он сам в своем авторском подкасте …With Brian Austin Green. В эпизоде Брайан упомянул разлетевшиеся по миру фотографии Меган в машине рэпера – они вместе снимались в пока еще не вышедшем фильме Midnight in the Switchgrass (“Полночь в злаковом поле”). Когда съемки триллера были в разгаре, Грин почувствовал, что между ним и Меган появилась дистанция, а с конца 2019 года они и вовсе старались быть как можно дальше друг от друга. Брайан также уточнил, что Machine Gun Kelly не стал причиной их с Меган расставания:

Она встретила этого парня на съемочной площадке. Я с ним никогда не встречался. Но мы с Меган говорили о нем. Они пока только друзья. Я всегда уважал ее решения, она всегда принимает правильные. Я не хочу, чтобы люди думали о ней и нем как о злодеях или о том, что я жертва в этой ситуации… Я буду любить ее всегда. И я знаю, она меня тоже. Та семья, которую мы смогли построить, по-настоящему крутая и особенная. Мы по-прежнему ездим вместе на каникулы и в отпуска – для нас важно показать детям, что все хорошо. Отстой, когда жизнь так сильно меняется и то, к чему ты привык, то, что ты делал последние 15 лет, – все это меняется. Я не хочу, чтобы мы с Меган стали чужими людьми друг другу. Она была моим лучшим другом последние 15 лет, и я не хочу это терять,

Кроме того, Грин не исключает, что в будущем они с Меган еще сойдутся, но на сегодняшний момент их пути разошлись.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьмиКликните на фото для просмотра галереи