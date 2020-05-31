 

Препарат для лечения коронавируса «Авифавир» будут выпускать не только в России

31.05.2020, 16:16, Новости дня

К производству препарата «Авифавир» для лечения коронавируса могут присоединиться другие страны, монополия введена не будет, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Может быть, Индия подключится и тоже начнет производить препарат. <…> У нас не будет никакой монополии на его производство, [его] будут производить различные страны», – сказал он в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Дмитриев отметил, что к препарату проявили «большой интерес» страны Ближнего Востока и Европы. «Мы считаем, что это будет основной препарат для лечения COVID-19 в ближайшие полтора года», – подчеркнул он.

«Авифавир» произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний «ХимРар». Это первый российский препарат на основе «Фавипиравира», который В Японии используется с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

Напомним, «Авифавир» получил одобрение Минздрава. По итогам первого этапа, эффективность медикамента составила выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью.

При этом «Авифавир» не поступит в свободную продажу, он категорически запрещен беременным женщинам и в период планирования семьи. Препарат будет применяться только в госпиталях под наблюдением врача.



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