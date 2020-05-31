Times – «часы тикают» — Брюссель поставил Лондону ультиматум по брекситу

31.05.2020, 16:10, Новости дня

В преддверие четвёртого раунда переговоров Великобритании и ЕС по брекситу главный переговорщик от Брюсселя Мишель Барнье поставил Лондону ультиматум — придерживаться первоначальных обязательств или остаться без сделки, пишет The Times. При этом Барнье предупредил, что в таком случае в наибольшем проигрыше останется именно Великобритания.



Reuters

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье предупредил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что он должен сдержать свои обещания, если хочет избежать «двойного экономического удара»: выхода из Евросоюза без сделки и кризиса, вызванного пандемией, пишет The Times.

В преддверие начала четвёртого раунда переговоров по брекситу 1 июня Барнье обвинил Джонсона в отказе от взятых на себя обязательств и предупредил, что Брюссель не намерен заключать «соглашение любой ценой».

«Великобритания делает шаг назад — два шага назад, три шага назад — от первоначальных обязательств. Переговорщики из Великобритании должны полностью придерживаться того, на что подписался премьер-министр. Потому что 27 глав государств и правительств, а также Европейский парламент об этом не забыли», — заявил Барнье. Политик подчеркнул, что в противном случае «соглашения не будет».

The Times напоминает, что прошлые переговоры зашли в тупик. Особую озабоченность вызывает обсуждение вопроса поддержания равных условий для британского и европейского бизнеса в отношении экологических, социальных и трудовых стандартов и безопасности, а также доступ европейских рыболовов в британские воды.

«Брексит — это обоюдный проигрыш. Никто не смог показать, что от брексита есть какая-либо польза — пока нет. Даже Найджел Фарадж (бывший депутат Европейского парламента, лидер партии «Брексит» — ИноТВ.). Так что в ходе этих переговоров мы пытаемся ограничить ущерб», — приводит издание слова Барнье.

Политик добавил, что в случае неудачи переговоров, ситуация ещё больше обострится, особенно на фоне серьёзных последствий распространения коронавируса. При этом он указал на то, что в этом кризисе они «несут общую ответственность… чтобы сделать всё возможное для достижения соглашения».

Барнье заявил, что наиболее проигравшей стороной в результате отсутствия сделки останется Великобритания, так как 47% экспорта страны идёт в ЕС, тогда как доля европейского экспорта в страну составляет лишь 7%. Однако политик подчеркнул, что Брюссель не пойдёт на соглашение, которое в долгосрочной перспективе нанесёт ущерб союзу или целостности единого рынка.

Переговорщик по брекситу предупредил своего британского коллегу Дэвида Фроста не терять время, так как «часы тикают».

Вместе с тем, как отмечает The Times, в британском правительстве сочли, что именно Лондон является движущей силой в этих переговорах, а Еврокомиссия «либо не готова, либо не хочет придать им импульс». Анонимны источник издания предупредил Брюссель, что в этот раз он не сможет «использовать привычную тактику проволочек, чтобы затянуть переговоры на осень».