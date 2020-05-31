“Ё-маё!”: Гоша Куценко поделился эксклюзивным видео с пролетающими “НЛО”

31.05.2020, 16:09, Разное

Популярный актер Гоша Куценко разместил на своей странице в Instagram оригинальный видеоролик, демонстрирующий пролетающие за окном “НЛО”. Публикация знаменитости вызвала горячие дискуссии подписчиков.

Стоит отметить, что сюжету, который развернулся в опубликованном кинозвездой видео, вероятно, мог бы позавидовать какой-нибудь остросюжетный триллер. Начало “мини-фильма” было весьма интригующим: любимец российских дам Гоша Куценко, сидящий за рулем своего авто, решил подискутировать с подписчиками и пояснил о том, что недавно посмотрел видеорепортаж из Бразилии. Ролик, снятый в 10-х числах мая, демонстрировал ярко-огненные НЛО, пролетающие в ночном небе южноамериканской страны. К слову, именно это видео в момент интерактивного общения артиста с фолловерами отображался на автоплеере, который он как раз взял “в кадр”. Обращаясь к фанатам, актер начал интересоваться у них, видели ли они когда-либо НЛО в своей жизни и верят ли они в существование подобных явлений. И, буквально после этих слов, наступила развязка видеопоста: смартфон знаменитости оказался повернут в оконный проем и вдруг зафиксировал несколько неизвестных воздушных объектов, стремительно летящих в небе снаружи. “Ё-маё!” – только и успел воскликнуть Куценко.

Неудивительно, что такая “горячая” публикация вызвала немало споров среди фолловеров актера. Их мнения разделились примерно поровну: одна половина заявила о нереальности домыслов о существовании неопознанных летающих объектов, другая же – напротив, задекларировала свою убежденность в полетах НЛО над Землей. Некоторые из них даже заверили, что лично видали подобные транспорты инопланетян. К слову, все же нашлось несколько поклонников, которые изначально поняли юмористический подтекст поста своего кумира, решив “подыграть” ему. “НЛО коммунисты придумали… Или Навальный?” – иронично сострил один из них.