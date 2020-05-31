 

В Крыму назвали условие успешного курортного сезона

31.05.2020, 16:08, Новости дня

Открытие полноценного транспортного сообщения и низкий уровень числа выявленных случаев коронавируса являются залогом успешного курортного сезона в Крыму, сообщил глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Надо понимать, что есть брони, которые «висят» еще с апреля месяца, а люди не знают – оставлять их или не оставлять. Сейчас непонятно, когда будет запущено межрегинальное сообщение – железнодорожное и авиа. От этого все и зависит, если сообщения не будет – о каком заполнении (отелей, пансионатов, санаториев) можно говорить? Пока у нас даже не начался первый этап (открытие санаториев с медицинской лицензией), поэтому пока о курортном сезоне в июле-августе сказать что-то конкретное сложно», – сказал Черняк РИА «Новости».

По словам главы комитета, залогом успеха курортного сезона является низкий уровень числа выявленных случаев коронавируса в регионе и, как следствие, открытие полноценного транспортного сообщения с Крымом.

Он отметил, что процент отказа от брони в крупных отелях и санаториях разный.

«У всех по-разному. Есть обыкновенные брони, есть брони организаций для своих работников, есть брони, которые переносили…Кто-то забирает, кто-то оставил, кто-то заморозил деньги у туроператора – то есть у туроператора путевки есть, но санаториям деньги не переданы. Сейчас что-то подсчитать трудно», – отметил Черняк.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подчеркивал, что начало курортного сезона в Крыму зависит от дисциплины населения, а также соблюдения ими профилактических мер из-за коронавируса.

В Севастополе также отмечали, что курортный сезон в этом году пройдет в ограниченных условиях, в частности власти намерены внедрить въездное тестирование на коронавирус для туристов.

Аксенов заявлял, что детский лагерь «Артек» примет первую смену 1 июля, однако при соблюдении всех требований Роспотребнадзора это можно будет сделать уже 15 июня.

При этом уже с 1 июня будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня сможет принимать на отдых крымчан, так как речь пока идет о внутреннем туризме, а не межрегиональном.



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