 

Депутат Рады напомнила, что без России Украина – всего лишь сырьевой придаток ЕС

31.05.2020, 16:06, Новости дня

Промышленный потенциал Украины не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков РФ и стран СНГ, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская. На сайте партии она разместила критические высказывания насчет плана стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса. Накануне комплекс мер был согласован украинским правительством. Королевская считает, что без возврата потерянных рынков РФ и стран СНГ, на которые всегда ориентировались промышленные предприятия Украины, возврата на прежний уровень не стоит. А упомянутые в плане правительства намерения бороться за расширение квот Украины на рынках ЕС ситуацию не спасут, сказала Королевская. Она подчеркнула, что украинские предприятия никогда не ориентировались на Евросоюз, для которого Украина является лишь "сырьевым придатком".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Ищет ли Москва возможности для снятия санкций?

06.04 / Как российские города соблюдают режим самоизоляции

04.05 / К юбилею Великой Победы: проект “Письма с фронта”

12.04 / «Молодежка ОНФ» помогла подготовить больницу в Москве к приему пациентов с пневмонией

07.05 / Россияне публикуют видео с исполнением песен Великой Победы

05.04 / Guardian – в Китае почтили память жертв коронавируса

30.03 / Далай-лама дал совет, что делать при коронавирусе

05.04 / В Италии впервые с момента начала эпидемии коронавируса снизилось число пациентов в реанимациях

26.05 / В Ракитянской больнице под Белгородом у 45 человек диагностирован коронавирус

15.04 / Подготовка воздушной части парада Победы началась в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска