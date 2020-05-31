 

Житель Курил оказался в воде после попытки нелегального проникновения на паром. Видео

31.05.2020, 16:06, Новости дня

Камера наблюдения запечатлела инцидент с участием нетрезвого мужчины, произошедший 26 мая в порту Северо-Курильска на Парамушире.

 

Как сообщают местные СМИ, мужчина, находившийся в состоянии опьянения, попытался попасть на борт теплохода, отправляющегося на Камчатку, однако экипаж не пустил выпившего пассажира.

Гражданин проявил настойчивость и, дождавшись, пока команда будет занята своими обязанностями при отходе судна, попытался перепрыгнуть на борт.

Неловкая попытка завершилась падением в ледяную воду, температура которой в тот день составляла около четырех градусов. По счастью, один из членов экипажа пришел на помощь несостоявшемуся пассажиру и вытащил его.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Коронавирус в Италии. За сутки заболели меньше 700 человек, выздоровели почти 3 тыс.

26.04 / Трамп отказался от ежедневных брифингов после того, как его высмеяли за предложение лечить коронавирус санитайзерами

27.03 / Список возможных лекарств от COVID-19 расширили

04.05 / Омская скорая попала в аварию и перевернулась. Видео

27.04 / В Подмосковье собрались продлить режим самоизоляции на майские праздники

31.05 / Медсестра из Москвы рассказала о своей командировке в Псков для борьбы с COVID-2019

05.05 / УЕФА начал возвращать деньги за билеты на Евро-2020

01.05 / Американские штаты начинают сворачивать ограничения на фоне резкого роста безработицы

16.05 / Москвичи сознательно отнеслись к введению “масочного режима”

13.05 / Ватикан оценил вероятность дефолта из-за коронакризиса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска