 

Иран передумал отправлять на Украину черные ящики сбитого Boeing

31.05.2020, 15:48, Новости дня

Власти Ирана решили не отправлять черные ящики сбитого в январе под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины», информирует агентство ISNA.

Причиной этого решения стала задержка ответа со стороны Украины на предложения Ирана. Бортовые самописцы будут направлены в другую страну, предположительно, во Францию, передает ТАСС.

Напомним, в марте Иран согласился передать Киеву «черные ящики» сбитого Boeing 737. Во Францию самописцы предполагалось направить, если потребуется дополнительная экспертиза.

8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты. В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что «черный ящик» украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Эксперт: Нарушителей режима самоизоляции стало меньше благодаря полицейским патрулям

22.05 / 1 июня в Украине заработают бассейны

03.04 / Новая тест-система по выявлению коронавируса зарегистрирована в России

27.04 / Amazon тестирует проверки продавцов через видеосвязь в условиях пандемии

21.05 / Суд назначил залог в размере 929 тыс. грн экс-нардепу, подозреваемому в незаконном получении компенсации за жилье

26.03 / В США идеальный универсал ВАЗ-2102 продали за 1,4 млн рублей

19.04 / Испания намерена доиграть турниры футбольного сезона-2019-2020

28.05 / Матиос получил удостоверение адвоката

27.04 / Молдавия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

27.03 / Трамп заявил о тесном сотрудничестве с Китаем по ситуации вокруг коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска