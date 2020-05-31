Роскосмос не исключил полетов космонавтов к МКС на кораблях Маска

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31.05.2020, 15:30, Новости дня

Российские космонавты могут в будущем могут летать к МКС на кораблях Crew Dragon компании SpaceX и Starliner компании Boeing, сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что американские астронавты в этом случае будут по обмену летать на кораблях российского производства.

В субботу вечером ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал с двумя астронавтами на борту. Корабль вышел на орбиту, ожидается его стыковка с МКС.

В Роскосмосе заявили, что это открывает дополнительные возможности для мировой космической программы.



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