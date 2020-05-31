Астролог Мещёрская назвала шансы воссоединения Прилучного и Муцениеце
31.05.2020, 15:30, Разное
Астролог Марина Мещёрская пояснила общественности, что 2020 год, являясь високосным, принёс не только бушующую мировую пандемию, но и ознаменовался скандальными разводами знаменитостей. Она назвала шансы воссоединения актёрской пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
Марина Мещёрская, делясь своими рассуждениями на счёт идеальных пар, отметила в интервью 5-tv.ru, что у семьи Павла Прилучного и Агаты Муцениеце есть все шансы восстановить отношения. Астролог отметила, что звёздной паре нужно притереться друг к другу, у них неплохая совместимость. Директор центра «АструС» рассказала, что в жизни, как и на экране, Прилучный – человек волевой и доминирующий, но найти ключ к его сердцу всё-таки можно, должно пройти определённое время. Однако актёры пока не собираются налаживать отношения, в Сети появилось много информации о том, что супруги решили развестись окончательно и бесповоротно.
О разводе знаменитости объявили ещё в феврале текущего года, у них сложились непростые отношения, а фанаты надеялись, что всё образуется. Развод актёров стал неизбежным, сначала они пытались сохранить семью, учитывая, что прожили в браке 8 лет, но ситуация вышла из-под контроля. Муцениеце неоднократно обвиняла супруга в рукоприкладстве и даже в том, что в разгар пандемии он выгнал её с детьми Мией и Тимофеем на улицу, а Прилучный в свою очередь ситуацию никак не комментирует. Артистку многие осуждают за то, что она «вынесла сор из избы», личные отношения не нужно делать достоянием общественности, считают поклонники звёздной пары.
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