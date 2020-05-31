“Надо подстричься”: Галкин показал пышную шевелюру

31.05.2020, 15:18, Разное

Шоумен Максим Галкин задумался о своем имидже. За время пребывания в режиме самоизоляции его кудряшки ощутимо отросли. Парикмахерские сейчас закрыты, поэтому внешность не только простых людей, но и звезд “пущена на самотек”.

Карантинные меры в столице в скором времени будут ослаблены, и не за горами время, когда салоны красоты распахнут свои двери перед москвичами. Вот и Максим Галкин стал размышлять на тему того, чтобы обратиться к мастерам и обкорнать свою шевелюру. Однако юморист не уверен, что такое важное решение стоит принимать скоропалительно. Все-таки пышные, густые волосы могут обновить имидж комика – тем более его локонам завидуют многие женщины.

В решении столь серьезного вопроса Максим Галкин решил обратиться к своими верным фолловерам. В своем инстаграм-аккаунте он записал сториз, где попросил у подписчиков совета, передает “Пятый канал”.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Апр 2020 в 3:21 PDT

“Что-то я совсем оброс. Надо как-то подстричься. Ну чисто по-мальчуковому – бокс, полубокс. Что за патлы? Чтобы все было по-пацански. Стригусь, не стригусь, какое мнение?” – спрашивает звезда у своих фанатов.

Мнения подписчиков разделились, однако многие посоветовали Максиму Галкину все же зайти в барбершоп.