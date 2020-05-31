МИД назвал необоснованной жестокостью нападение на российского журналиста в США

31.05.2020, 15:08, Новости дня

Распыление полицией Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА «Новости» в российском Министерстве иностранных дел расценили как проявление необоснованной жестокости.

«В частности, расцениваем как проявление необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА «Новости» Михаилу Тургиеву, несмотря на идентификацию его в качестве журналиста», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Недопустимо, чтобы сотрудники СМИ подвергались нападениям со стороны персонала правоохранительных органов при выполнении своего профессионального долга. Напоминаем властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнений и равного доступа к информации для всех», – подчеркнули в министерстве.

В МИДе призвали американские компетентные органы расследовать инцидент.

«Настоятельно призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО должным образом отреагировать на этот произвол», – заявили в ведомстве.