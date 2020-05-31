Брэд Питт устроил семейную вечеринку в честь дня рождения своей дочери Шайло

31.05.2020, 15:06, Разное

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались около четырех лет назад, и только сейчас, похоже, их “постбрачные” отношения стали по-семейному теплыми. Актриса не стала возражать тому, что все их шестеро общих детей посетят домашнюю вечеринку отца, организованную им в честь важного праздника – 14-летия дочери Шайло.

Брэд Питт и маленькая ШайлоКак сообщает Daily Mail, в прошлую среду именинница, Шайло, а также 11-летние близнецы Нокс и Вивьен, 15-летняя Захара, 16-летний Пакс и даже вернувшийся из Южной Кореи 18-летний Мэддокс, который долгое время не общался с отцом, посетили дом 56-летнего Брэда в Лос-Фелисе, штат Калифорния.

Брэд действительно хотел, чтобы день рождения Шайло был особенным, и планировал праздник заранее. Он до сих пор не может поверить, что его дочь уже такая взрослая! У него дома есть печь для пиццы, и он сделал для вечеринки любимое блюдо именинницы, а также заказал торт,

– говорят инсайдеры, отмечая, что на 14-летие Шайло получила немало оригинальных подарков:

Шайло всерьез увлекается фотографией, поэтому Брэд купил ей винтажную камеру Polaroid и создал альбом из всех ее лучших фотографий последних нескольких лет. Также он подарил ей серию домашних уроков игры на гитаре с лучшим преподавателем в Лос-Анджелесе. А один из его друзей-кинематографистов создал видео, состоящее из поздравлений семьи и друзей Шайло, которых она давно не видела в связи с пандемией.

Брэд Питт, Пакс, Шайло и МэддоксКликните на фото для просмотра галереи Анджелина Джоли с детьмиНапомним, что в декабре 2019 года стало известно, что Шайло Нувель Джоли-Питт (полное имя девочки) якобы официально сменила имя на Джон, причем, по словам ее же родителей, так она себя просила называть еще в четыре (!) года. По данным французского издания El Intransigente, в апреле 2018 года в возрасте 12 лет Шайло начала принимать гормональные препараты. Также несколько раз она ложилась в Центр хирургии Younique в Санта-Монике в сопровождении своей звездной матери, однако с какой целью – неизвестно.