В США жена полицейского, которого обвиняют в смерти афроамериканца, подала на развод

31.05.2020, 15:05, Новости дня

Жена сотрудника полиции Миннеаполиса Дерека Шовина, которого считают виновным в гибели афроамериканца Джорджа Флойда, подала на развод. Об этом сообщает телеканал CBSNews.

По словам адвоката Келли Шовин, женщина опустошена смертью Флойда.

“Хотя у госпожи Шовин нет детей от нынешнего брака, она с уважением просит, чтобы ее дети, родители и члены большой семьи были в безопасности и уединении в это время”, – говорится в заявлении адвоката.

После увольнения с работы 44-летний Дерек Шовин был арестован и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве. Ранее было распространено видео, в котором он коленом давил на шею Флойда до тех пор, пока тот не умер.

Если Шовина признаются виновным, ему грозит 25 лет тюрьмы по обвинению в убийстве третьей степени и 10 лет тюрьмы по обвинению в непредумышленном убийстве второй степени, отмечает телеканал.

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране. Комендантский час ввели в 25 городах 16 штатов. На территорию 12 штатов и округа Колумбия вошли войска Национальной гвардии.