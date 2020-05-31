Бельгийский принц Иоахим заразился коронавирусом на вечеринке в Испании

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31.05.2020, 15:05, Новости дня

Бельгийский принц Иоахим заразился коронавирусом после посещения вечеринки в Испании. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление королевского дворца.

28-летний Иоахим приехал в Испанию на практику, а через два дня отправился на юг страны, в Кордову. 

Испанские СМИ писали, на вечеринке было 27 человек, что является нарушением – по правилам сейчас в Испании можно собираться группами не более 15 человек.

Испанская полиция уже начала проверку. Нарушителей режима самоизоляции могут оштрафовать на сумму до €10 тыс. евро.

Все те, кто присутствовал на вечеринке, находятся на карантине. У принца Иоахима наблюдаются легкие симптомы коронавируса, сообщает ВВС.

Принц Иоахим является младшим сыном принцессы Астрид, сестры нынешнего короля Бельгии Филиппа. Принц является 10-м в очереди на бельгийский престол. Он состоит в отношениях с испанкой.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусной инфекцией заразилось 6 063 725 человек, умерло 369 244, выздоровело 2 566 048. Об этом говорят данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В Испании инфицированы 239 228 человек, умерли 27 125.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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