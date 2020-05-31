Российские врачи на камеру заявили, что забирали раненых военных с территории Украины, но им за это не заплатили

31.05.2020, 15:05, Новости дня

Российские врачи на камеру признали, что принимали участие в боевых действиях на Востоке Украины. Они требуют от властей обещанные за это выплаты. Видео обнародовано 28 мая на YouTube-канале “Достояние Отечества Народ”.

Видео было снято в российском городе Гуково в Ростовской области. Медики города устроили пикет, на котором вначале требовали в администрации города надбавок за лечение пациентов с коронавирусом.

Затем они стали рассказывать, что претензии у них есть и к правительству РФ. Пять лет назад им якобы обещали заплатить за выезды в Украину и тоже не заплатили.

“Отдельный разговор относительно Украины. С 2014 года нам обещали выплатить деньги, “боевые”. “Боевые” пропали. “Боевые” – это мы вывозили раненых с территории Украины под бомбежками… “Боевые” не получили не только “скорые”, но и врачи, что шили их”, – сказал один из врачей.

“Просто нам потом запретили об этом говорить”, – добавила еще одна участница пикета.

ВИДЕОВидео: Достояние Отечества Народ / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.