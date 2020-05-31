 

GAC и Dongfeng отзывают свои модели в Китае

31.05.2020, 14:50, Новости дня

Китайские автомобильные гиганты GAC и Dongfeng сообщили о планах по отзыву своей техники на китайском рынке.

Под программу попадают свыше 774,7 тысячb машин, в которой обнаружена неисправность. Вместе с тем уже с завтрашнего дня стартует процесс отзыва машин, в которых специалистами выявлены серьезные неполадки. Отзывать будут ту технику, которая произведена в период с 1 июля по 31 декабря минувшего года. Под отзыв попадают модели GAC Acura TLX-L, Acura CDX и Acura RDX в количестве 396 тысяч машин.

Что касается автомобилей Dongfeng, то здесь задействованы свыше 378,6 тысячи экземпляров техники. Специалистами обнаружена проблема – колеса сердечника насоса изготовлены из хрупких компонентов, которые не соответствуют стандарту, а потому мотор может в любой момент заглохнуть.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Blablacar решил остановить работу в Москве

26.03 / Путин пообещал максимально оперативно создавать условия для бизнеса

14.05 / Унижавшую детей сотрудницу приюта вызвали в Следственный комитет

25.05 / Компания Toyota возродит универсал Corolla в США

26.03 / Bloomberg – Москва «закрывается» от коронавируса

27.03 / Эксперты оценили региональные практики борьбы с короновирусом

10.05 / Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для кремлевского стола

29.04 / Учитель на Украине с помощью кастрюли на голове объяснила про «евромайдан»

11.05 / Организатор хосписа в Красногорске не смог ответить на вопрос следователей

25.05 / Вратарь “Спартака” Селихов полностью восстановился от травмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска