GAC и Dongfeng отзывают свои модели в Китае

31.05.2020, 14:50, Новости дня

Китайские автомобильные гиганты GAC и Dongfeng сообщили о планах по отзыву своей техники на китайском рынке.

Под программу попадают свыше 774,7 тысячb машин, в которой обнаружена неисправность. Вместе с тем уже с завтрашнего дня стартует процесс отзыва машин, в которых специалистами выявлены серьезные неполадки. Отзывать будут ту технику, которая произведена в период с 1 июля по 31 декабря минувшего года. Под отзыв попадают модели GAC Acura TLX-L, Acura CDX и Acura RDX в количестве 396 тысяч машин.

Что касается автомобилей Dongfeng, то здесь задействованы свыше 378,6 тысячи экземпляров техники. Специалистами обнаружена проблема – колеса сердечника насоса изготовлены из хрупких компонентов, которые не соответствуют стандарту, а потому мотор может в любой момент заглохнуть.