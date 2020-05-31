Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

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31.05.2020, 14:50, Новости дня

Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» активно работает над созданием новой модели.

В свою очередь, на территорию технического центра компании заехали несколько универсалов LADA Vesta, на кузове которых применили плотный защитный камуфляж. Представители марки пока не раскрывают никаких деталей о готовящихся моделях, тогда как есть предпосылки к поступлению в продажу улучшенного универсала LADA Vesta SW Sport. Кроме того, тестируемые образцы выезжают исключительно в ночное время суток.

Напомним, несколько ранее уже анонсировали, что к марту планировалось производство улучшенных универсалов LADA Vesta SW Sport ,но из-за обстановки с коронавирусом мероприятия были отменены на неопределенный период. Прогнозировалось, что возобновление работ состоится через полгода.



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