Роспотребнадзор решил не контролировать дистанцию в кинотеатрах

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31.05.2020, 14:48, Новости дня

Сотрудники Роспотребнадзора не будут контролировать соблюдение санитарной дистанции в кинотеатрах, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире «России 1».

По ее словам, озвученные рекомендации Роспотребнадзора – это именно рекомендации, за которые не собираются наказывать. За рассадку, по ее словам, будут отвечать кассиры кинотеатров при продаже билетов, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах.



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