 

Дональд Трамп проанонсировал скорое появление в США «величайшего в истории вооружения» и высадку на Марсе

31.05.2020, 14:30, Разное

Американцы в ближайшем будущем запланировали высадку на Марсе, уверенно заявил президент США Дональд Трамп на торжественном мероприятии во Флориде, посвящённом успешному старту нового корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Трамп также проанонсировал и скорое появление в Соединенных Штатах Америки «величайшего вооружения» в истории человечества.
Дональд Трамп, обращаясь к жителям страны после феноменального запуска нового корабля Crew Dragon, разработанного компанией SpaceX, отметил, что Соединенные Штаты Америки благодаря произошедшему событию снова стали бесспорными «мировыми лидерами» в космосе. «Это первое большое космическое послание за последние пятьдесят лет», – уверяет американский президент.

Ракета Falcon 9 со стопроцентным успехом доставила на орбиту корабль Crew Dragon, на борту находились астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Даг Херли и Боб Бенкен. Руководитель Белого дома пояснил представителям СМИ, что тщательным образом изучил все технические разработки, которые касаются нового вооружения, а вот акцентировать внимание на подробностях не стал, информирует politexpert.net.

Президент США выразил благодарность руководителю проекта Илону Маску и его компании SpaceX за колоссальный труд, охарактеризовав произошедшее событие как «триумфальное возвращение к звёздам». Трамп уже информировал мировую общественность, что американские специалисты создают уникальную ракету со скоростью, превышающей скорость звука в целых 17 раз, пишет inforeactor.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Политолог рассказал о намерении НАТО сдержать РФ

23.04 / Коронавирус увеличивает риск инсультов у молодых людей

25.05 / Мнение: “Тигры” вышли на учения

29.03 / В Петербурге завели уголовное дело на сбежавшего из оборудованного для карантина пансионата

12.04 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 апреля 2020 года

15.05 / Никите Ефремову работа в “Безопасных связях” показалась игрой благодаря умелой режиссуре Константина Богомолова

02.04 / Мнение: Как стать программистом. Выбор первого языка

31.03 / Ссора с Крутым спасла Анастасию Волочкову от риска заражения коронавирусом

05.05 / До выхода Android 11 на смартфоне iQOO 3 производитель заявил о поддержке Android 12

07.05 / После пандемии коронавируса в России могут вырасти цены на товары и услуги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска