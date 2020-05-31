Дональд Трамп проанонсировал скорое появление в США «величайшего в истории вооружения» и высадку на Марсе

31.05.2020, 14:30, Разное

Американцы в ближайшем будущем запланировали высадку на Марсе, уверенно заявил президент США Дональд Трамп на торжественном мероприятии во Флориде, посвящённом успешному старту нового корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Трамп также проанонсировал и скорое появление в Соединенных Штатах Америки «величайшего вооружения» в истории человечества.

Дональд Трамп, обращаясь к жителям страны после феноменального запуска нового корабля Crew Dragon, разработанного компанией SpaceX, отметил, что Соединенные Штаты Америки благодаря произошедшему событию снова стали бесспорными «мировыми лидерами» в космосе. «Это первое большое космическое послание за последние пятьдесят лет», – уверяет американский президент.

Ракета Falcon 9 со стопроцентным успехом доставила на орбиту корабль Crew Dragon, на борту находились астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Даг Херли и Боб Бенкен. Руководитель Белого дома пояснил представителям СМИ, что тщательным образом изучил все технические разработки, которые касаются нового вооружения, а вот акцентировать внимание на подробностях не стал, информирует politexpert.net.

Президент США выразил благодарность руководителю проекта Илону Маску и его компании SpaceX за колоссальный труд, охарактеризовав произошедшее событие как «триумфальное возвращение к звёздам». Трамп уже информировал мировую общественность, что американские специалисты создают уникальную ракету со скоростью, превышающей скорость звука в целых 17 раз, пишет inforeactor.ru.