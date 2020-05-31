 

В Минздраве поддержали запрет продажи сигарет до 21 года

31.05.2020, 14:16, Новости дня

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала предложение поднять минимальный возраст продажи никотинсодержащей продукции с 18 лет до 21 года.

«Целиком и полностью поддерживаю [повышение возраста продажи никотинсодержащей продукции]. Известно, что развитие функции легких у человека завершается к 21 году, а формирование легочной паренхимы может продолжаться до 25 лет, и воздействие любых повреждающих факторов до этого возраста может впоследствии нанести непоправимый вред легочному здоровью. А также никотин, будучи нейротоксином, может иметь долгосрочные потенциальные последствия для развития мозга, которые могут вести к нарушению способности к обучению и тревожным неврозам», – сказала врач ТАСС.

По ее словам, маркетинговая стратегия табачной индустрии нацелена именно на молодежь, поэтому «необходимо, чтобы закон их защитил».

Напомним, в ноябре 2019 года правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также на вейпы и системы нагревания табака. Концепция предусматривающей снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн выступал с инициативой повысить возраста продажи табака по аналогии с алкоголем. Он подчеркивал, что потребление табака сокращает продолжительность жизни курильщиков в среднем на 10 лет.

При этом Совет Федерации планирует рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. В сентябре законопроект Минздрава о запрете на продажу алкоголя молодым людям до 21 года согласовали большинство федеральных ведомств.



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