Львовский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

31.05.2020, 14:16, Новости дня

Скандальный телеведущий из Львова Остап Дроздов заявил, что нужно ввести полную блокаду Крыма и Донбасса, и пожелал «сдохнуть» жителям этих территорий из-за поддержки президента Владимира Путина.

«Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма и Донбасса… Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина – пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину – пожалуйста. Он мост вам провел – езжайте туда за водой питьевой», – приводит его слова «Страна».

Дроздов выразил мнение, что выплата пенсий жителям Донбасса «является преступлением».

«Я считаю, что любые торговые, коммунальные, на уровне энергоносителей, любые отношения с той территорией, приравниваются, в моем понимании, к финансированию терроризма», – сообщил он.

Ранее Остап Дроздов в резких и оскорбительных тонах высказался о народе Украины, назвав его «паскудным и обрусевшим».