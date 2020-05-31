“Сердце остановилось навсегда”: звезда шоу “Дом-2” раздавлена известием о смерти матери

31.05.2020, 14:00, Разное

В семью бывшей участницы шоу “Дом-2” Валерии Мастерко пришла беда. Случившееся стало настоящим ударом для знаменитости. Накануне из жизни ушла мама Валерии Виктория, с которой девушку связывали очень крепкие и теплые отношения.

Звездная участница скандальной телестройки часто публиковала совместные с матерью фотографии – женщины жили очень дружно и во всем поддерживали друг друга. Экс-участница шоу “Дом-2” очень тяжело переживает потерю и до сих пор не верит, что ее матери больше нет.

“Моя любимая, моя самая лучшая мамочка, моя Вика! Ты была наше все! Я не верю, что твое сердце остановилось навсегда!” – подписала печальный пост Валерия Мастерко. Девушка сопроводила публикацию фотографией молодой матери. Стоит отметить, что мама и дочка очень похожи – в юном лице Виктории угадываются черты звезды шоу “Дом-2”.

Поклонники Валерия не могли не отреагировать на печальное событие в жизни их любимицы и поспешили утешить знаменитость.

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Публикация от Валерия Мастерко (@lerikmasterko) 30 Май 2020 в 12:23 PDT

“Лерочка, соболезную. Надо учиться жить дальше. Мы должны понимать, что наши родные уходят”, “Лера, ты похожа очень на маму. Мягких облаков мамуле”, “Боль на всю жизнь…”, “Крепитесь, Лерочка!”, “Очень жаль. Примите соболезнования”, – пишут неравнодушные подписчики звезды шоу “Дом-2”.