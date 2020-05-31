Кайли Дженнер отреагировала на лишение ее статуса самого молодого миллиардера в мире

31.05.2020, 13:50, Разное

На днях американский Forbes опубликовал материл, в котором сделал переоценку состояния Кайли Дженнер, снизив его размер с миллиарда долларов до 900 миллионов, тем самым лишив ее статуса самого молодого миллиардера в истории. Журналисты предположили, что бухгалтер семьи Кардашьян-Дженнер предоставляла изданию для финансового анализа ложные налоговые декларации. Кайли молчать не стала и прокомментировала инцидент на своей странице в Twitter.

Кайли Дженнер на обложке ForbesЧто тут вообще происходит? Я думала, что это авторитетный сайт. “Налоговые декларации, которые, вероятно, были подделаны” — это и есть ваше доказательство? То есть, вы просто взяли и решили, что они подделаны?- написала Кайли, отметив, что деньги для нее – не главное:

Ни о каком титуле я никогда не просила, тем более не пыталась никого обмануть. Впрочем, я счастлива и без этого – у меня есть потрясающая дочь, успешный бизнес, у меня все просто замечательно. Могу назвать еще как минимум 100 вещей, которые более важны для меня, чем зацикливание на данных банковского счета.

Кайли ДженнерКайли Дженнер уже второй год подряд признавалась самым молодым миллиардером в мире. В 2019-м она побила рекорд Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в возрасте 23 лет в уже далеком 2008-м. Кайли добилась того же в 21 год. Правда, после обнародования рейтинга на журнал тогда посыпалась критика, якобы Кайли нельзя назвать self-made миллиардером, ведь начинала она не с нуля – прославиться ей помогла семья. В 2020-м Forbes уточнил:

Да, она именно селф-мейд (даже несмотря на весомую помощь со стороны ее семьи, она не унаследовала бизнес-империю – а создала ее сама). И да, она миллиардер (заработала 1 миллиард долларов).

Империя, о которой говорит Forbes, называется Kylie Cosmetics. В ноябре прошлого года Кайли продала 51% акций бренда авторитетному производителю косметики Coty, в который входит Max Factor. Сумма сделки составила 600 миллионов долларов. Империя Кайли, в которой ей все еще принадлежит 49% акций, в данный момент оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Сайт Forbes отмечает, что таким образом Кайли Дженнер является одной из всего лишь 2095 людей в мире, имеющих на счету 10-значную сумму.