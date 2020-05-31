 

Степанов: Отбор заявок на главу Нацслужбы здоровья окончен

31.05.2020, 13:49, Новости дня

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отбор кандидатов на пост главы Национальной службы здоровья окончен и 2 июня он проведет 17 собеседований. Об этом 31 мая во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы закончили отбор на главу НСЗУ. С 28 заявок соответствуют критериям, согласно представленным документам, 17 человек. Законодательством предусмотрено, что я как человек, который должен сделать этот отбор, могу из этих 17 человек определить круг лиц, с которыми могу провести собеседование. Но чтобы не было никаких спекуляций, я решил провести собеседование со всеми 17 лицами”, – сказал Степанов.

Министр добавил, что собеседования он проедет во вторник, 2 июня. Также он отметил, что все собеседования будут записаны на видео и они будут выложены в общий доступ.

4 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Оксану Мовчан.

20 мая Степанов сообщил, что провел собеседования с тремя претендентами на должность главы НСЗУ и отклонил их кандидатуры.

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ “реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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