 

Каким Киев видит партия Тимошенко? Презентация Виталия Нестора. Видео

31.05.2020, 13:49, Новости дня

Сегодня ко Дню города проходит онлайн-презентация новой стратегии Киева. Как заявил председатель столичной ячейки “Батьківщини” Виталий Нестор, стратегия была разработана политической командой партии вместе с лучшими экспертами в сфере развития городов.

Трансляцию ведут в YouTube Виталия Нестора.

“Это не просто новая стратегия для Киева. Это новая философия управления городом”, – отметил он.

Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работе над стратегией, которая доступна на сайте kyiv2040.com.

ВИДЕОВидео: Віталій НЕСТОР / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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