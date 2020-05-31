С 1 июня в Украине начинается третий этап ослабления карантина. Откроются спортзалы и бассейны

31.05.2020, 13:49, Новости дня

С 1 июня в Украине наступает третий этап смягчения карантинных мероприятий. В частности, будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, а также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта. Об этом 31 мая во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для работы спортзалов и бассейнов. В частности, на входе в фитнес-центр необходимо проводить термоскрининг. Если температура человека будет 37,2 ºС и выше, то его нельзя допускать к спортивным занятиям, отметил Степанов.

Также Минздрав рекомендует, чтобы количество людей в спортзалах не превышало одного человека на 10 м².

На входе в заведение обязательно должны предоставлять антисептики, а работники этих учреждений должны быть в масках или респираторах.

“На период карантина запрещается в фитнес-центрах использование многоразовых полотенец. Также запрещается функционирование СПА-зон и предоставления массажа”, – добавил министр.

Степанов подчеркнул, что переходить на третий этап смогут только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией. По состоянию на 31 мая пять областей и Киев не соответствуют требованиям для смягчения карантина.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений.

На 31 мая в Украине зарегистрировано 23 672 случая коронавирусной болезни, 708 человек умерли, 9538 выздоровели. Из них в Киеве заболели 2985 человек, 648 выздоровели.