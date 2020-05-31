NYT – Трамп решил пригласить Россию на саммит G7 — обсудить «китайский вопрос»

31.05.2020, 13:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп высказался за то, чтобы отложить саммит G7 в Вашингтоне до сентября, сообщив, что хочет пригласить на него Россию, а также ряд других стран ради обсуждения Китая, пишет The New York Times. Как отмечает газета, американский лидер волен приглашать на встречу мировых лидеров кого захочет, однако визит Владимира Путина на фоне обвинений Москвы во «вмешательстве» в дела США незадолго до новых выборов может разъярить критиков Трампа, а также поставить его союзников в неловкое положение.



Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отложить ежегодный саммит G7 до сентября, добавив, что хотел бы пригласить Россию на встречу мировых лидеров ради обсуждения будущего Китая, пишет The New York Times.

При этом американский лидер отметил, что он также намеревается пригласить Южную Корею, Австралию и Индию с той же целью. «Я не считаю, что G7 должным образом отражает то, что происходит в мире, — отметил он. — Эта группа стран очень устарела».

«Мы хотим видеть там Австралию, Индию, Южную Корею, — объяснил Трамп. — И что же мы имеем на выходе? Очень приличную группу стран».

Подобное заявление Трамп сделал вскоре после того, как канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в связи с пандемией коронавируса не приедет на саммит в Вашингтоне. Вместе с тем намерение президента пригласить Россию, — которая после «аннексии»* Крыма была на неопределённый срок отстранена от участия в G7 — может вызвать гнев других членов группы.

Ранее Трамп уже высказывался в пользу восстановления членства РФ в G7, однако другие страны не поддержали эту инициативу, притом, что для подобного решения требуется их согласие. Однако учитывая, что, Трамп — это президент страны-организатора саммита, он волен приглашать на него кого угодно. И если американский лидер не изменит своего мнения, то РФ станет гостем саммита, как это было до её официального присоединения к группе в середине 1990-х годов.

В определённый момент Трамп описал встречу G7 в таком формате как «G10» или даже «G11», но подобные решения о расширении он не может принимать самостоятельно.

Американский лидер предложил провести саммит в сентябре, возможно, примерно параллельно со съездом Генеральной Ассамблеи ООН, который должен начаться 15 сентября в Нью-Йорке. При этом Трамп также подумывал о том, чтобы запланировать саммит после ноябрьских выборов в США.

Приглашение геополитически важных стран ради обсуждения темы Китая — государства, которое Трамп рассматривает как конкурента и противника — даёт президенту повод принять на саммите и Владимира Путина. Однако появление последнего в США за два месяца до президентских выборов, учитывая, что американское разведсообщество пришло к выводу, что РФ «вмешалась» в выборы 2016 года в интересах Трампа, разъярит критиков американского лидера и может поставить в неловкое положение некоторых его союзников в Республиканской партии.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).