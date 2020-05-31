Эксперимент по восьмимесячной изоляции перенесли

31.05.2020, 13:40, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенесено начало международного эксперимента SIRIUS, участники которого должны провести в изоляции восемь месяцев. Старт отложен с ноября 2020 года на конец мая 2021-го, рассказали в пресс-службе Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

О переносе старта эксперимента договорились в ходе телеконференции руководители проекта с российской и американской стороны — директор ИМБП РАН академик Олег Орлов и директор Программы исследований человека НАСА Билл Палоски.

Международный проект SIRIUS подразумевает проведение в течение пяти лет серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев. ИМБП продолжает подготовку к эксперименту "SIRIUS-20/21", проводя в дистанционном режиме встречи с заинтересованными в участии организациями: Европейским космическим агентством, Немецким космическим агентством, Французским космическим агентством, университетами и отдельными организациями из Франции, Бельгии, Италии, Чехии и Белоруссии. Идут переговоры с представителями космических агентств ОАЭ и Индии, изучаются заявки на проведение научных экспериментов, поступившие из Австралии и Японии.

Собственно подготовку экипажа 240-суточного эксперимента, который будет состоять из шести добровольцев, предполагается начать со второй половины января — начала февраля 2021 года, передает ТАСС. Эксперимент пройдет в Москве на базе ИМБП РАН.

Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. Связь с близкими и родственниками будет доступна по электронной почте. За время изоляции будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность Луны, возвращение на Землю.