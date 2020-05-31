“Зенит” не продлил контракт с Малафеевым. Экс-вратарь покидает клуб

31.05.2020, 13:40, Новости дня

Бывший голкипер футбольной сборной РФ и "Зенита" Вячеслав Малафеев больше не работает в питерском клубе. У него истек срок действия контракта и его, судя по всему, не продлили. Будучи заместителем спортивного директора, Малафеев отвечал за трансферы и подписание контрактов с футболистами.

"Пришло время идти дальше, — написал Малафеев в социальной сети Instagram. – Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999 – играю в основном составе, а последние 3 года работаю спортивным менеджером. Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам "Зенита" за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт".

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Пришло время идти дальше ⠀ Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число «25»? Одни скажут: «Юность, беззаботность, вся жизнь впереди». Другие — «Серебряная свадьба, долгий путь, большой отрезок времени». ⠀ У меня — «Зенит». Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999 — играю в основном составе, а последние 3 года работаю спортивным менеджером. ⠀ Оборачиваясь назад, я рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт. ⠀ Заглядывая вперед, я превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного. ⠀ Прошлое остается прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды! ⠀ Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт. ⠀ До встречи, «Зенит»! ⠀ @zenit_spb ❤️ ⠀ #ВсяЖизньвЗените

Публикация от Viacheslav Malafeev (@malafeev16ru) 31 Май 2020 в 2:00 PDT

О своих ближайших планах экс-вратарь не сообщил. Малафеев выступал за "Зенит" в 1999-2016 годах. В составе питерского клуба футболист четыре раза выигрывал чемпионат России, три раза – Кубок страны, а также брал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.