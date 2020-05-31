Новый BMW M5 станет 1000-сильным электрическим

31.05.2020, 13:31, Новости дня

В Сети появились первые намеки о возможности выхода спортивной модели BMW 5 в электрическом исполнении.

В том случае, если данные планы окажутся реальными, то ожидать выхода автомобиля стоит не раньше, чем в 2024 году. Вместе с тем до сих пор ни одна из версий линейки BMW 5 последнего поколения не предлагали с электрической силовой установкой. Следует отметить, что автомобиль может получить также улучшенное зарядное устройство до 800 Вт, которое уже активно применяется в модели Porsche и Taycan.

Специалисты прогнозируют, что данный экземпляр сможет преодолеть порядка 720 километров без подключения к Сети. Суммарная мощность электрических установок здесь составит 1006 л.с., а для разгона до 100 км в час уйдет порядка 2,9 секунд.