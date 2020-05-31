 

Новый BMW M5 станет 1000-сильным электрическим

31.05.2020, 13:31, Новости дня

В Сети появились первые намеки о возможности выхода спортивной модели BMW 5 в электрическом исполнении.

В том случае, если данные планы окажутся реальными, то ожидать выхода автомобиля стоит не раньше, чем в 2024 году. Вместе с тем до сих пор ни одна из версий линейки BMW 5 последнего поколения не предлагали с электрической силовой установкой. Следует отметить, что автомобиль может получить также улучшенное зарядное устройство до 800 Вт, которое уже активно применяется в модели Porsche и Taycan.

Специалисты прогнозируют, что данный экземпляр сможет преодолеть порядка 720 километров без подключения к Сети. Суммарная мощность электрических установок здесь составит 1006 л.с., а для разгона до 100 км в час уйдет порядка 2,9 секунд.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / КНДР заподозрили в строительстве новой площадки для пуска баллистических ракет

26.04 / Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

29.04 / В Таджикистане запретили регистрировать детей со славянскими суффиксами в фамилиях и отчествах

30.03 / Названа дата начала Олимпиады в Токио

29.04 / Названо количество разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса

04.05 / 12 стран мира с самой высокой долей удаленных сотрудников

03.05 / Помпео заявил о наличии у США доказательств сокрытия Китаем информации о COVID

15.04 / Притула рассказал, будет ли баллотироваться в мэры Киева

07.05 / В Москве обещали не отключать горячую воду до 1 июля

27.03 / Украина: что можно, а что – нет во время карантина 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска