Смартфон Honor Play 4 показали на фото

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31.05.2020, 13:01, Новости дня

В Сети опубликовали снимки нового смартфона Honor Play 4 Pro, который будет официально представлен публике 3 июня.

В свою очередь, новинка имеет сдвоенную камеру и дополнительный элемент, который пока распознать по фотографиям не представляется возможным. Эксперты ранее указали, что смартфон Honor Play 4 Pro обзаведется мощным процессором Kirin 990 5G с поддержкой сети 5 поколения. Кроме того, модель получила усиленный аккумулятор и быструю зарядку на 40 Вт.

Новинка обладает главным датчиком 40 мегапикселей, а также сдвоенной фронтальной камерой. Дактилоскопический сканер здесь применили на боковой панели в кнопке питания. Более точные параметры и особенности не анонсированного смартфона озвучат в ближайшие дни.



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