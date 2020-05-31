 

В Сети показали фото смартфона Oppo Reno 4 Pro

31.05.2020, 13:31, Новости дня

Компания Орро в скором времени выпустит новый смартфон Орро Reno4, фотографии которого уже можно рассмотреть в Сети.

В свою очередь, на тыльной стороне размещен тройной блок основной камеры. Аппарат базируется на мощном восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 765G с восьмью гигабайтами оперативной памяти. Модель получила усиленный аккумулятор на 4000 мАч, а также поддержку быстрой зарядки на 65 Вт. Вместе с тем основная камера может похвастаться главным датчиком 48 мегапикселей с оптической стабилизацией.

Размер постоянной памяти аппарата составит 128 гигабайт в базовом исполнении. В топовой версии смартфон Орро Reno4 получит 12 гигабайт постоянной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти.



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