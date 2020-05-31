В Сети набирает популярность видео с «исполнением» Илоном Маском песни «Трава у дома»

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31.05.2020, 13:30, Новости дня

В соцсетях набирает популярность дипфейк с основателем SpaceX Илоном Маском, который в образе участника группы «Земляне» поет песню «Трава у дома».

Видео опубликовал пользователь YouTube Kolpekzad. Это так называемый дипфейк – методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте, которая используется для соединения существующих изображений и видео на исходные видеоролики.

Благодаря этой технологии пользователь сделал весьма убедительное видео, на котором Маск в образе участника группы «Земляне» поет неофициальный гимн российской космонавтики.

Видео опубликовано еще две недели назад, однако популярным стало в воскресенье – после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС.

Отметим, что Илон Маск ранее признавался, что ему нравится русский язык, в Twitter он иногда прибегает к его использованию для общения с российскими подписчиками.



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