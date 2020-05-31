 

Путин и иностранные лидеры посмотрят парад Победы с трибуны на Красной площади

31.05.2020, 13:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, будут президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств», – передает его слова ТАСС.

Песков также выразил надежду, что ко времени парада Победы в Москве ограничений уже не будет, однако эпидемиологическая ситуация будет уточняться, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин объявил день парада Победы выходным. Ранее он заявил, что парад Победы состоится 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей».



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