 

Песков заявил о небходимости «беречь президента»

31.05.2020, 13:30, Новости дня

Совещания с участием российского лидера Владимира Путина продолжатся в дистанционном режиме, это обусловлено необходимостью беречь президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что опыт работы сотрудников в удаленном режиме будет востребован в том числе после пандемии, это оказалось удобно.

Президент в условиях эпидемии коронавируса предпочитает проводить совещания удаленно, лишь иногда проводя очные встречи. Песков говорил, что российскому лидеру в условиях такой работы не хватает прямого общения с людьми.



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