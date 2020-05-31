Песков заявил о небходимости «беречь президента»
31.05.2020, 13:30, Новости дня
Совещания с участием российского лидера Владимира Путина продолжатся в дистанционном режиме, это обусловлено необходимостью беречь президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также отметил, что Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что опыт работы сотрудников в удаленном режиме будет востребован в том числе после пандемии, это оказалось удобно.
Президент в условиях эпидемии коронавируса предпочитает проводить совещания удаленно, лишь иногда проводя очные встречи. Песков говорил, что российскому лидеру в условиях такой работы не хватает прямого общения с людьми.
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