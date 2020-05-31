Виктория Боня предстала перед подписчиками в образе мужчины

31.05.2020, 13:30, Разное

Виктория Боня предстала перед подписчиками в новом образе. Блогер продемонстрировала фотографию в мужском обличии.

На своей странице Instagram Виктория Боня показала подписчикам снимок, где предстала в образе мужчины. В подписи к публикации она попросила поклонников угадать, кто же изображен на снимке. Также за верный ответ она предложила денежное вознаграждение.

Подписчики сразу разгадали загадку знаменитости. Сразу стало ясно, что фото сделали с применением фотошопа, а молодой житель имеет характерные черты Виктории Бони. Многие пользователи написали, что это «Виктория в мужском обличии». Как известно, знаменитости часто используют фотошоп, поэтому фотографии без использования редактора удивляют поклонников.