Медсестра из Москвы рассказала о своей командировке в Псков для борьбы с COVID-2019

31.05.2020, 13:08, Новости дня

Мультидисциплинарная команда медиков из Москвы прибыла в Псков в субботу вечером в составе шести врачей и одной медсестры-анестезиста Ирины Журавлевой, которая рассказала о том, как ее отправили из столицы в регион для борьбы с коронавирусом.

Она отметила, что спокойно отреагировала на решение отправить ее в Псков.

«Неожиданности не было. Профессия медика сегодня оценивается наравне с военным – если отправляют на помощь, то едем. Думать особо некогда», – сказала Журавлева в интервью «Комсомольской правде – Псков».

По ее словам, родственники с пониманием отнесли к необходимости командировки в другой регион.

«Дети сказали «езжай мама, мы будем ждать». Они понимают, что мама медик, а сейчас многим в стране нужна помощь, врачи не справляются с потоком [заразившихся]», – сказала медсестра.

Журавлева отметила, что ранее из бригады медиков знала только реаниматолога. По ее словам, никаких специальных инструктажей не было.

«Все на опыте. Когда каждый день общаешься с пациентами, уже понимаешь, как необходимо действовать», – сказала она.

Медсестра призналась, что после того, как карантин пойдет к концу, она хотела бы погулять с детьми, так как очень редко их видит.

Накануне специализированная бригада опытных московских медиков прибыла в Псков для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с мэром столицы Сергеем Собяниным поручил направить медиков из Москвы на помощь регионам в борьбе с COVID-19.