Оксана Самойлова не реагирует на попытки Джигана вымолить прощение

31.05.2020, 12:53, Разное

Оксана Самойлова и Джиган считались одной из самых крепких семей. Но дело закончилось конфликтом, который привел к полному разрыву отношений между возлюбленными.

Рэпер Джиган в настоящее время решает собственные проблемы и пытается заслужить прощение у супруги Оксаны Самойловой, но его попытки не заканчиваются успехом. На своей странице в Instagram в одной из публикаций он пытается вернуть расположение супруги, опубликовав видео, где сидит с Оксаной Самойловой на качелях и нежно признается ей в любви.

Публикация Джигана на Оксану Самойлову впечатления не произвела, она лишь посмеялась над ней. Знаменитость остается непреклонной в своем решении в расторжении брака, процесс которого должен начаться 15 июня.

Несмотря на это подписчики все еще надеются на то, что музыкант сможет измениться и пара воссоединится. Оксана Самойлова после 10 лет совместной жизни решила расстаться с рэпером и заявила, что ей надоело терпеть измены.