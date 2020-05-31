 

Оксана Самойлова не реагирует на попытки Джигана вымолить прощение

31.05.2020, 12:53, Разное

Оксана Самойлова и Джиган считались одной из самых крепких семей. Но дело закончилось конфликтом, который привел к полному разрыву отношений между возлюбленными.
Рэпер Джиган в настоящее время решает собственные проблемы и пытается заслужить прощение у супруги Оксаны Самойловой, но его попытки не заканчиваются успехом. На своей странице в Instagram в одной из публикаций он пытается вернуть расположение супруги, опубликовав видео, где сидит с Оксаной Самойловой на качелях и нежно признается ей в любви.

Публикация Джигана на Оксану Самойлову впечатления не произвела, она лишь посмеялась над ней. Знаменитость остается непреклонной в своем решении в расторжении брака, процесс которого должен начаться 15 июня.

Несмотря на это подписчики все еще надеются на то, что музыкант сможет измениться и пара воссоединится. Оксана Самойлова после 10 лет совместной жизни решила расстаться с рэпером и заявила, что ей надоело терпеть измены.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Больше, чем сестры: во всем мире отмечают Международный день медсестры

23.04 / Мнение: Концлагерь (пропуска и цифровой контроль)

22.04 / В США рассказали об утилизированной Россией советской “чудо-подлодке” “Лира”

31.03 / Ученые перечислили факторы, влияющие на процесс старения

07.05 / Ким Кардашьян уехала отдыхать в Малибу и прихватила с собой персональных папарацци

23.04 / Закупательная способность

30.03 / Мнение: Нельзя без веской причины передвигаться по Москве

11.04 / Стертап Leap Motor выпустил «аналог электрокара Smart»

04.05 / Медики выяснили, могут ли лекарства от гипертонии влиять на протекание COVID-19

29.03 / Опубликован рендер смартфона Redmi 9 с квадрокамерой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска