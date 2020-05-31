Опубликовано видео нападения полицейских Миннеаполиса на журналистов

31.05.2020, 12:48, Новости дня

В сети появилась видеозапись, на которой видно применение слезоточивого спрея полицейскими Миннеаполиса против представителя СМИ. На видео попала ситуация с членом съемочной группы телеканала VICE, в этом же инциденте пострадал корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев.

На записи видно, как полицейские вышли из микроавтобуса и начали стрелять, выкрикивая «уходите отсюда сейчас!». После того, как полицейским сообщили, что это частная собственность, они прекратили стрельбу, но пошли на заправку с наведенным оружием, передает РИА «Новости».

Слышно, как один из журналистов несколько раз кричит слово «пресса!», но полицейский идет на него и требует сесть. Журналист ложится на пол, показывает свое удостоверение, однако после этого ему в лицо распыляют спрей. Он начинает кашлять и сообщает, что ему в лицо «только что брызнули из газового баллончика».

После этого слышны слова «вставай, садись в машину», журналист подчиняется.

Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости».

Акции в США спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В нескольких американских городах начались беспорядки.