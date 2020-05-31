Бельгийский принц Иоахим заразился коронавирусом после вечеринки в Испании

31.05.2020, 12:35, Разное

Внук бывшего короля Бельгии Альберта II и племянник нынешнего короля Филиппа, принц Иоахим, попал в сводки прессы с не самым приятным инфоповодом. Во-первых, у него диагностировали COVID-19, во-вторых – это случилось после того, как представитель бельгийской королевской семьи слетал в испанский город Кордова и повеселился там на вечеринке.

Королевский дворец Бельгии подтвердил, что 24 мая Иоахим действительно поехал в Испанию по рабочим вопросам. Но испанская пресса сообщила другие подробности: принц, который состоит в длительных отношениях с испанкой Викторией Ортис Мартинес-Сагрерой, уроженкой Кордовы, 27 мая “отметился” на частной вечеринке, где, помимо него, присутствовало 26 гостей. Правила карантина были нарушены, поскольку в мероприятии принимало участие большее количество людей, чем разрешено властями, – а это максимум 15 человек. Бельгийская пресса нарушение отрицает, сообщая, что на вечеринке присутствовало всего 10-12 человек.

Принц Иоахим и его невеста Виктория Ортис Мартинес-СагрераРегиональный представитель испанского правительства в Кордове Рафаэла Валенсуэла сообщила, что все участники вечерники, которые поступили “абсолютно безответственно”, отправлены на карантин. Им грозит штраф – от 600 до 10000 евро. Что касается состояния здоровья Иоахима, бельгийский дворец доложил, что у принца слабые симптомы заболевания и его состояние не внушает опасений.

Принц Иоахим с семьей