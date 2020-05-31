 

Французов призвали тратить отложенные на «черный день» деньги ради спасения экономики

31.05.2020, 12:30, Новости дня

Жителям Франции пора начать расходовать отложенные на «черный день» во время пандемии средства, чтобы простимулировать восстановление экономики, сообщила министр труда страны Мюриэль Пенико, пишет Le Monde.

Пенико заявила, что граждане должны начать тратить эти деньги, внося вклад в борьбу против экономического и социального кризиса и восстановление экономики через потребление, передает RT.

Le Monde пишет, что траты домохозяйств Франции в апреле сократились на 33,7% оттносительно февраля, на 34,1% относительно апреля 2019-го, и на 20,2% относительно марта 2020 года. Общий объем сэкономленных гражданами в кризис средств оценивается в 60 млрд евро, пишет издание.

При этом ВВП Франции сократился в первом квартале на 5,3%.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция предложили создать фонд на 500 млрд евро для восстановления экономики Евросоюза.



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