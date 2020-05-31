 

Пригожин назвал гуманитарные “бомж-пакеты” провокацией

31.05.2020, 12:19, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал сообщения об отправке ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления.

Ранее сообщалось, что партия "Коммунисты России" отправили продюсеру посылку с несколькими пачками быстрозавариваемой лапши, в народе называемыми "бомж-пакетами". Перед этим помочь Пригожину и Валерии пообещал музыкант Сергей Шнуров, рассказав, что пошлет им сосиски, чтобы коллегам-артистам не приходилось "готовить каши из ботвы и есть бересту". Предложения оказать помощь появились после того, как Пригожин пожаловался на плачевное состояние артистов, оставшихся без работы во время пандемии.

Пригожин шутку не оценил и назвал эту акцию провокационной.



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