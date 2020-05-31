 

Мужчина угрожал пассажирам московского метро пистолетом и ножом. Видео

31.05.2020, 12:19, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина, угрожавшего пассажирам столичной подземки, об этом в воскресенье, 31 мая, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

 

По данным стражей порядка, ранее судимый 30-летний житель Подмосковья устроил дебош в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии московского метро – мужчина ругался и угрожал попутчикам ножом и пистолетом.

Теперь неадекватный пассажир стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство", в настоящее время он заключен под стражу.



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