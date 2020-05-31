 

Экс-премьер Украины напомнил о подаренных ей Советским Союзом землях

31.05.2020, 12:16, Новости дня

Украина вошла в состав СССР без Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Львова и Крыма, все эти земли она получила бесплатно, заметил бывший украинский премьер Николай Азаров.

Азаров напомнил, что в 1922 году Украина вошла в СССР без Харькова, без Херсона, без Одессы, без Донецка, без Луганска, без Крыма и даже безо Львова.

«Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», – написал Азаров в Twitter.

В декабре экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заметил, что Украина «разбрасывается» своей историей и не дорожит тем, что ей подарил Советский Союз.



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